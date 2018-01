BC aponta crescimento das projeções para PIB em 2004 As projeções de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano subiram de 3,97% para 4% em pesquisa semanal do Banco Central (BC). As previsões de aumento da produção industrial, por sua vez, passaram de 6,09% para 6,28%. Para 2005, as estimativas de crescimento do PIB permaneceram estáveis em 3,50% pela décima quinta semana consecutiva. As projeções de aumento da produção industrial para o próximo ano também ficaram estáveis e continuaram em 4,07% pela segunda semana consecutiva. Investimento estrangeiro As previsões de fluxo de investimento estrangeiro direto (IED) ficaram estáveis em US$ 10 bilhões em pesquisa semanal do Banco Central (BC). O valor é inferior aos US$ 12 bilhões estimados pelo próprio BC. Para 2005, as previsões de IED também não se alteraram e continuaram em US$ 12,45 bilhões.