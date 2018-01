BC aponta entrada de US$ 572 milhões no mês até o dia 20 O chefe do departamento Econômico (Depec) do BC, Altamir Lopes, disse hoje que o fluxo cambial neste mês até o dia 20 estava positivo em US$ 572 milhões. Este resultado foi alcançado a partir de um fluxo comercial positivo de US$ 4,2 bilhões ante um fluxo financeiro negativo de US$ 1,871 bilhão no período. O resultado do fluxo comercial, segundo o BC, foi obtido com as contratações de câmbio para a exportação no valor de US$ 5,845 bilhões (até o dia 20) e de US$ 3,402 bi de câmbio para a importação. No lado financeiro, as saídas de recursos externos somaram no período um valor correspondente a US$ 7,835 bilhões, enquanto as entradas ficaram em US$ 5,964 bilhões. As eventuais compras do Tesouro Nacional para honrar seus compromissos externos afetam os dados de saídas de recursos externos pelo lado financeiro.