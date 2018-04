BC aponta os bancos campeões em reclamação Os maiores bancos em número de clientes do País são também os campeões de reclamações no Banco Central (BC). Um levantamento feito pela instituição com base nas queixas que chegam às centrais de atendimento do banco mostra que os correntistas não têm muito para onde correr se quiserem fugir do mau atendimento. As grandes instituições financeiras que dominam o mercado - como Santander-Banespa, HSBC, ABN-Amro Bank, Unibanco, Caixa, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil - estão no ranking das dez que mais recebem reclamações. A lista é encabeçada pelo Santander Banespa, seguido pelo HSBC e pelo ABN-Amro (veja link abaixo). O primeiro é de capital espanhol, o segundo, inglês, e o terceiro, holandês. Iniciativa elogiada O levantamento, que passará a ser divulgado mensalmente, levou em conta o número de reclamações em comparação com o total de clientes que têm até R$ 20 mil depositados na conta corrente ou em aplicações como caderneta e CDBs, exceto fundos de investimento. As queixas vão desde filas longas, atendimento ruim, tarifas elevadas, problemas com débitos e saques na conta corrente, até o uso obrigatório dos caixas expressos. Aldous Galletti, integrante da comissão de serviços bancários da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban), elogiou a iniciativa do Banco Central, que, para ele, deve promover uma "saudável concorrência" entre as instituições bancárias. Ao todo, o BC recebeu somente em março, 2.642 reclamações que foram encaminhadas pessoalmente, por carta, e-mail ou pelo telefone. No primeiro trimestre, houve 7.548 queixas. Qualquer pessoa pode verificar os números na página do Banco Central na Internet (veja link abaixo). A lista com as classificações passou a ser divulgada após uma longa discussão jurídica no Banco Central sobre a legalidade de se publicar os nomes dos bancos. O Santander Banespa emitiu uma nota em que "reconhece como legítima e válida toda e qualquer manifestação de seus clientes, motivo para reduzir, cada vez mais, o número de reclamações e aprimorar a excelência da qualidade no atendimento", e considera que a pesquisa do BC "é mais um importante instrumento para que possa se identificar e solucionar essas questões". O Banco Real ABN-Amro informa que já dispõe de canais de acesso para encaminhamentos e solução de eventuais reclamações de clientes e não-clientes, bem como para receber sugestões. O HSBC, por sua vez, informou "reconhecer a existência de alguns problemas no atendimento ao público" e disse estar trabalhando para melhorar seus sistemas e processos operacionais. "Com isso, espera obter uma colocação mais confortável na próxima pesquisa do BC." A Caixa Econômica Federal informou que a instituição tem se empenhado em solucionar as reclamações apresentadas pelos seus clientes. Este ano, a Caixa criou uma gerência nacional para ajudar na definição da política de atendimento aos clientes.