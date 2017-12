BC apresenta novo sistema do Penhora On-Line Técnicos do Banco Central estarão nesta terça-feira, às 16h30, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, para apresentar aos ministros, presidentes, corregedores dos TREs e juízes as mudanças resultantes do aperfeiçoamento do sistema Bacen/Jud - conhecido também como Penhora On-Line -, que entrará em operação em junho. A principal inovação do novo sistema é a informatização de todas as etapas do processo de penhora, eliminando a burocracia e a intervenção humana.Outro ponto importante é a possibilidade do juiz determinar a transferência dos valores bloqueados para contas especiais de depósito em juízo. Implantado na Justiça do Trabalho em março de 2002, o Bacen-Jud é o último procedimento para a cobrança de dívidas trabalhistas, depois de vencidos os prazos para que o réu faça o pagamento espontaneamente ou apresente bens à penhora.