BC apresenta projeções econômicas ao FMI O chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes, disse que se reunirá na tarde de hoje com a missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) que está no Brasil desde ontem. O encontro, segundo Altamir, servirá para que seja apresentado aos técnicos do fundo projeções econômicas para este e o próximo ano. Na tarde de amanhã, a missão do fundo será recebida pelo presidente do BC, Henrique Meirelles.