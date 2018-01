BC aprova associação entre BBA e Itaú O Banco Central anunciou a aprovação da aquisição de ações do Banco BBA Creditanstalt pelo Banco Itaú, o que provocou a associação das duas instituições. A operação inclui também as seguintes empresas do grupo BBA: Fináustria Companhia de Crédito, Financiamento e Investimento, BBA Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, BBA Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e Fináustria Arrendamento Mercantil. A aprovação do BC confirma a operação que já havia sido comunicada ao mercado no dia 5 de novembro. O Itaú confirmou ainda que já finalizou o processo de auditoria ("due diligence") do BBA, não tendo sido encontrado nada que impeça o fechamento do negócio.