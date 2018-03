BC aprova compra do BBV pelo Bradesco O Bradesco publicou hoje fato relevante informando a aprovação, pelo Banco Central (BC), da compra do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S/A (BBV Banco). Segundo a instituição, serão convocadas assembléias gerais extraordinárias (AGEs) para o dia 9 de junho, nas quais será proposta a incorporação das ações do BBV Banco pelo Bradesco. O comunicado diz que a operação "objetiva alcançar melhores níveis de competitividade e produtividade, tendo em vista a crescente globalização da atividade empresarial, especialmente no setor financeiro, potencializando sinergias existentes entre as duas instituições". O Bradesco irá adquirir 4.631.991.278 ações do BBV Banco pertencentes ao Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, sendo 1.523.283.014 ordinárias e 3.108.708.264 preferenciais, representativas de 49% do capital ordinário e 99,99% do capital preferencial, pelo valor de R$ 1,849 bilhão. A transação se completará com a incorporação de papéis do BBV Banco. Serão transferidas para o Bradesco 1.585.490.409 ações do BBV Banco, sendo 1.585.457.830 ordinárias e 32.579 preferenciais, correspondentes a 51% do capital ordinário e 25,50% do capital total. Dessa forma, o BBV Banco será convertido em subsidiária integral do Bradesco. O custo da operação será de aproximadamente R$ 6 milhões.