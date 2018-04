BC aprova fusão de Itaú e Unibanco O Banco Central aprovou nesta quarta-feira a fusão de Itaú e Unibanco, anunciada em novembro do ano passado. A conclusão do BC é de que a associação entre os dois conglomerados "apresenta características sistemicamente importantes, uma vez que envolve duas instituições de grande porte, com ampla atuação no território nacional e presença em todos os mercados de produtos financeiros no atacado e varejo". "Trata-se de iniciativa que contribui para a solidez do Sistema Financeiro Nacional na atual conjuntura do mercado financeiro internacional", acrescentou em nota. (Texto de Daniela Machado)