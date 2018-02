BC aprova parceria BB-Cielo, mas proíbe banco de lançar R$3 bi no balanço

Em comunicado, o BB informou que a autorização do BC foi recebida às 17h34 do dia 30 de dezembro, terça-feira passada. No mesmo dia, o BB havia informado ter recebido aprovação ao negócio pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições.

O acordo, anunciado em novembro, cria uma joint venture para gerir negócios de cartões do banco. A Cielo disse que aportaria 8,1 bilhões de reais para ficar com 70 por cento do negócio. O BB esperava impacto financeiro positivo da ordem de 3,2 bilhões de reais no lucro líquido em função da operação.

Porém, o BC determinou que um novo pedido de autorização específico seja submetido, caso a parceria tenha como objetivo atuar como instituição de pagamento.

Além disso, o BC impôs que não haja qualquer impacto nas demonstrações contábeis do BB do reconhecimento de ativo intangível originado na operação, e que não ocorra efeitos no patrimônio contábil ou no capital prudencial do BB.

"Assim sendo, o conteúdo daquele ofício torna sem efeito a estimativa do impacto financeiro informado no item 5 do fato relevante divulgado em 19 de novembro de 2014", afirmou o BB em comunicado desta sexta-feira, em referência ao anúncio da parceria.

"Assim, a conclusão do negócio ainda depende do cumprimento de itens contratuais anteriores ao fechamento e ao cumprimento de prazos previstos para aprovação por órgãos reguladores."

As ações do BB exibiam queda de 3,8 por cento às 14h37, enquanto os papéis da Cielo tinham baixa de 1,8 por cento. No mesmo horário, o Ibovespa mostrava baixa de 2,4 por cento.

(Por Aluisio Alves)