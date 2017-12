BC aprova transferência de histórico bancário O Banco Central (BC) decidiu que clientes de instituições financeiras têm o direito de levar de um banco para outro informações com seu histórico bancário. A medida vale a partir de 2 de abril de 2001.O correntista poderá levar dados pessoais, histórico de operações de empréstimo e financiamento, com a data de contratação da operação, o valor da transação e a data de sua quitação. Com a decisão do BC, as pessoas poderão, ao chegar a uma nova instituição financeira, ter acesso a taxas de juros e tarifas diferenciadas conforme seu histórico de comportamento. Os bancos, no entanto, poderão cobrar tarifa para fornecer esse tipo de serviço.