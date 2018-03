BC aprova transferência do Banco Fiat para o Itaú A diretoria colegiada do Banco Central aprovou a transferência do controle societário do Banco Fiat S.A. para o Banco Itaú S.A., inclusive a de sua controlada Fiat Administradora de Consórcios Ltda. O aviso de aprovação foi publicado hoje no Diário Oficial. Por seu turno, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) do BC homologou aumentos de capital da Agência de Fomento do Paraná S.A., de R$ 179,248 milhões para R$ 255,216 milhões, e do Banco Boavista Interatlântico S.A., de R$ 4,401 bilhões para R$ 4,402 bilhões. Autorizou, também, o funcionamento da American Cred Sociedade de Crédito ao Microempreendedor Ltda., com sede em São Paulo e capital inicial de R$ 100 mil.