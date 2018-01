BC apura pequena queda nos juros bancários A taxa média de juros dos empréstimos bancários com recursos livres de direcionamento apresentou redução de 0,2 ponto porcentual em julho, segundo informação divulgada hoje pelo Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC). Com a queda, o custo dos empréstimos variou dos 13,6% de junho para 13,4% ao ano. O spread (diferencial entre as taxas de captação e aplicação de recursos) ficou estável em 29,8 pontos porcentuais no mês passado. A taxa de inadimplência destas operações, por sua vez, foi elevada dos 7,3% de junho para 7,4% e voltou ao mesmo patamar de janeiro deste ano. Volume de operações As operações de crédito do sistema financeiro tiveram um crescimento de 1,5% em julho. Com o aumento, o saldo destas operações cresceu dos R$ 525,637 bilhões (27,8% do PIB) para R$ 533,407 bilhões (28,2% do PIB). Em junho, os empréstimos bancários haviam crescido apenas 0,5%. No mês passado, as operações de leasing tiveram um incremento de 3,4% e os empréstimos do BNDES cresceram 2,4%. Os empréstimos com recursos livres de direcionamento às pessoas físicas aumentara, por sua vez, 2% em julho.