BC argentino adota medidas para flexibilizar câmbio O Banco Central da Argentina decidiu, nesta segunda-feira, flexibilizar ainda mais o mercado de câmbio, para que o dólar não caia tanto como vinha caindo nos últimos meses. O BC autorizou as entidades financeiras a dispor de mais dólares em carteira, passando de 6% para 8% do valor patrimonial. Também habilitou um mecanismo para que as pessoas físicas e jurídicas tenham acesso ao mercado de câmbio para adquirir divisas a fim de cancelar até 3% de suas dívidas em títulos ou empréstimos financeiros do exterior, contraídas antes de fevereiro de 2002 e com vencimentos até 31 de dezembro do ano passado. Nestes casos, até 28 de fevereiro as pessoas físicas e empresas poderão depositar os dólares adquiridos no mercado em um fundo que administrará os pagamentos da dívida. O BC pretende gerar medidas de captação de liquidez de pesos no mercado, de modo a manter os valores do dólar em níveis capazes de sustentar a cotação para que o câmbio seja competitivo para as exportações e, principalmente, manter o nível de arrecadação de impostos através das exportações. De acordo com cálculos do economista Jávier González Fraga, a cada queda de 10 centavos na cotação do dólar, perdem-se aproximadamente 400 milhões de pesos em impostos ao comércio exterior. Como contrapartida, com a queda também se reduzem os juros da dívida a pagar em moeda extrangeira, que estão contabilizados em pesos no Orçamento nacional, além das devoluções de impostos à exportação. Porém, o governo está mesmo preocupado é com o nível de arrecadação e de emissão, conforme as metas pautadas com o FMI. Com a queda do dólar, essas metas ficariam seriamente comprometidas.