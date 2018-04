BC argentino confirma renúncia de superintendente O Banco Central confirmou que o superintendente de bancos da instituição, Felipe Murolo, apresentou, nesta sexta-feira, seu pedido de demissão. Ele argumentou que sai "por questões pessoais". Agora, segundo assessores do presidente do BC, Aldo Pignanelli, o diretório analisará o pedido de Murolo. "Mas é muito difícil que peçam para ele ficar, já que argumentou problemas pessoais", contou um assessor de Pignanelli. Felipe Murolo está no cargo desde a última administração do ex-ministro da Economia, Domingo Cavallo, no ano passado.