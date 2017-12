BC argentino estréia novos instrumentos de captação Numa tentativa de ampliar os prazos de sua carteira, o Banco Central oferecerá, a partir de hoje, um novo produto ao mercado. Tratam-se de Notas do Banco Central (Nobac) em pesos e em pesos corrigidas pelo indexador CER, com um prazo de três anos e pagamento de juros semestrais. "Do lado dos ativos, em nosso balanço, temos redescontos (empréstimos que os bancos pedem ao BC), cuja recuperação é de longo prazo. Do lado dos passivos temos letras (Lebac), que geralmente são de curto prazo. Com as notas, queremos ampliar o prazo de nossa carteira", explicou uma fonte do BC. A Nobac em pesos paga uma taxa de juros fixa e tem um cupom de 8% anual. Já a nota ajustada pela inflação oferece um cupom de 3% anual mais o indexador CER. No leilão de hoje, o BC oferecerá 25 milhões de pesos para cada um dos produtos novos. A primeira não tem comparação direta com nenhum ativo de características similares, mas levando em conta o que o BC paga pela Letras do Banco Central (Lebac) a um ano, 9,85% anual, se estima que a Nobac terá um rendimento de entre 13 a 15% por ano. Já a Nobac mais CER pode ser comparada com o título Boden 2008 porque conta com um prazo similar e também está atado à inflação. No entanto, há algumas diferenças: o Boden está emitido pelo governo e as Nobac contam com o respaldo do Banco Central, que não possui em seu currículo nenhum default; o Boden possui maior liquidez que as notas terão em princípio, o que lhe dá um valor agregado ante as Nobac. No mercado, consideram que os principais interessados nos novos instrumentos serão os bancos e os fundos de pensão. Além de ampliar seus prazos, o BC busca captar pesos para poder cobrir os vencimentos que terá de enfrentar no ano que vem. Somente nos próximos seis meses, vencem quase 35% do estoque em Lebac que se encontra em circulação, o que representa uma cifra de uns 3,5 bilhões de pesos.