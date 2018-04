BC argentino impõe novo limite à venda de dólares O banco central da Argentina cortou pela metade o limite de dólares que os bancos e casas de câmbio podem vender ao público e para seus clientes de varejo. A partir de agora, as instituições podem vender US$ 500 por dia para pessoas físicas e US$ 5.000 por dia para clientes. Desde março, o banco central vinha permitindo a venda de US$ 1.000 para o público e exigia que os bancos e casas de câmbio limitassem a US$ 10.000 as vendas aos clientes. Os limites que o BC impôs sobre as vendas de dólares têm o objetivo de controlar o volume de moeda no mercado e elevar o valor do peso. Leia o especial