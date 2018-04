BC argentino pede ajuda a Armínio Fraga O presidente do Banco Central, Armínio Fraga, foi convocado para ajudar a equipe do BC Argentino. A convite de Mario Blejer, Fraga deverá se reunir com o BC ainda nesta semana. Armínio Fraga é citado por vários economistas e pela equipe econômica como modelo de mão ?para controlar o dólar e a emissão de moeda. O problema é que não temos um Fraga no BC para controlar tudo isso?, disse recentemente à Agência Estado, o diretor geral do BNP Paribas Aset Management, Carlos Curi. A idéia do ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, é consultar os maiores economistas e instituições com experiência em operações de salvamento pós-desvalorização para ajudar o governo a encontrar as soluções que devem ser adotadas após a saída da conversibilidade e para desarmar a outra bomba deixada por Domingo Cavallo, o semi-congelamento dos depósitos. A equipe econômica está programando para esta semana uma série de teleconferências com estes especialistas. Leia o especial