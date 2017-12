BC atua novamente no mercado e compra dólar a R$ 2,7540 O Banco Central comprou dólares no mercado à vista à taxa de R$ 2,7540 em leilão encerrado às 12h31. Quando a autoridade monetária anunciou a atuação, a moeda norte-americana era cotada a R$ 2,7550, com queda de 0,36% e, imediatamente após a divulgação do resultado, permanecia nessa marca. Em seguida atingiu a cotação mínima do dia até este horário de R$ 2,7510 (queda de 0,51%). Segundo operadores, a queda do dólar hoje deve-se a fluxo positivo no segmento comercial, somado às boas notícias do dia. Vale ressaltar que o dólar recua também no mercado internacional de moedas.