BC atua novamente para segurar dólar O Banco Central (BC) atuou novamente no mercado de câmbio para conter a escalada do dólar verificada durante toda a manhã. Desta vez, o BC não vendeu dólares, apenas fez consultas às mesas de operação dos dealers, quando a cotação do dólar comercial chegou a R$ 2,3550 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,99% em relação aos últimos negócios de ontem. O BC não atuava no mercado de câmbio há quatro dias e a iniciativa da instituição sinalizou a sua disponibilidade em vender ou comprar dólares. Como, neste caso, o dólar estava em alta, o sinal é de que o BC poderia ofertar moeda norte-americana, a fim de aumentar o volume de dólares no mercado, diminuindo a pressão de alta sobre as cotações. Com a atuação, o dólar recuou para o patamar de R$ 2,3400 na ponta de venda dos negócios, com alta de 0,34%. Mas o dólar já voltou a subir um pouco e é vendido a R$ 2,3490, com alta de 0,73%.