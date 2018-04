BC atuará a todo o momento para responder ao mercado O diretor de Política Monetária do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, disse hoje que as medidas adotadas na quarta-feira pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Mobiliários deverão estabilizar os fundos de investimentos ao longo do tempo. Segundo ele, o processo é gradual e o Banco Central estará atuando a todo momento para dar uma resposta ao mercado. Ele informou que no primeiro dia de vigência das medidas, quinta-feira, já houve valorização nos principais títulos que compõem a carteira dos fundos de investimentos: as Letras Financeiras do Tesouro (LFT). Ele evitou comentar que a valorização das LFTs já provoque uma volta de rentabilidade positiva nos fundos de renda fixa e Depósito Interfinanceiro (DI). Questionado se foi um erro ter utilizado o mecanismo de marcação a mercado, pelo qual os fundos são obrigados a mostrar os valores diariamente, em um ano eleitoral, ele disse que não tinha nada a declarar. O uso do mecanismo provocou rentabilidades negativas em fundos de investimentos que tinham carteiras de longo prazo. Figueiredo disse novo Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) vai reduzir gradualmente o uso de cheques, mas ele continuará existindo ao longo do tempo. Na palestra "Ética no setor público", promovida pela Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil ele apresentou pesquisas que mostram que, no Brasil, apenas 4% dos entrevistados declaram que pagam propina para servidores públicos. Entre as restrições dos cargos no Banco Central, está a utilização de informações privilegiadas como forma de enriquecimento pessoal. Ele observou por exemplo, que não é proibido os diretores do Banco Central possuir fundos de ações, não podem especular, ou seja, "aplicar e não tirar mais".