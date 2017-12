BC aumenta previsão da balança e reduz a de investimento O Banco Central revisou hoje a projeção de superávit da balança comercial em 2003 de US$ 16 bilhões para US$ 17,5 bilhões. Já a estimativa de investimento direto estrangeiro de 2003 caiu de US$ 13 bilhões para US$ 10 bilhões. De acordo com informação divulgada no site do BC na internet, as estimativas de exportações foram elevadas de US$ 64 bilhões para US$ 66,5 bilhões, e as previsões de importação subiram de US$ 48 bilhões para US$ 49 bilhões. As estimativas de déficit em conta corrente ficaram praticamente estáveis, subindo de US$ 4,191 bilhões (0,95% do PIB) para US$ 4,2 bilhões (0,92% do PIB). A parcela de empréstimos entre companhias dos investimentos diretos teve a projeção elevada de US$ 564 milhões para US$ 600 milhões. As estimativas de remessas de lucros e dividendo também foi revisada de US$ 4,5 bilhões para US$ 5,5 bilhões, e as projeções de gastos com viagens internacionais subiram de US$ 261 milhões para US$ 600 milhões. O BC enfatiza que tais projeções são preliminares e poderão ser alteradas no próximo dia 25, quando será divulgada a nota do setor externo. A divulgação, segundo o BC, dessas projeções preliminares foi feita "de forma inadvertida".