BC australiano eleva juro em 0,25 ponto porcentual

Esta é a primeira vez que o banco promove três elevações consecutivas na taxa. O aumento se segue a um mês de comentários de diretores do RBA apontando a ameaça de estrangulamento da capacidade e um novo boom nos preços das commodities, previsto para durar décadas.

A decisão reforça a posição da RBA como o único banco central no G-20 (grupo das 20 maiores economias do mundo) a ter aumentado as taxas de juros, com os mercados financeiros esperando mais aumentos no início de 2010, enquanto outros países mantêm taxas próximas de zero. As informações são da Dow Jones.