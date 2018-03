BC australiano sinaliza possível aumento nos juros O presidente do Reserve Bank of Australia (RBA, banco central do país), Glenn Stevens, disse hoje que a temida desaceleração na economia não se materializou, acrescentando que agora há riscos para o país se as taxas de juros continuarem muito baixas por muito tempo. Os comentários fizeram com que o dólar australiano registrasse a maior cotação dos últimos 14 meses e reduziram os preços dos títulos, uma vez que os mercados levaram em conta a possibilidade de uma alta de 0,50 ponto porcentual na taxa básica de juros em novembro.