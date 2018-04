BC: Autobens é consórcio com mais reclamações O BC Atende, serviço de atendimento ao consumidor do Banco Central, conta, a partir de hoje, com mais um item: é o ranking de reclamações. O serviço está disponível na Internet e apresenta os dez bancos (ver link abaixo) e os dez consórcios que mais receberam reclamações no mês anterior. Essas reclamações são feitas pelos próprios clientes e consumidores, pelo telefone 0800-99-2345, por carta ou pessoalmente em algum posto de atendimento do BC atende. Veja, abaixo, tabela com os dez consórcios que mais receberam reclamações. administradora administradora reclamações consorciados** índice*** Autobens Administração de Cosórcios* 10 398 25,13 Conab Consórcio Nacional de Bens* 8 437 18,31 Southecca Consórcios* 7 416 16,83 Auto América Administradora de Consórcios 7 951 7,36 Geral Record Empreendimentos 10 1.378 7,26 Buri Administradora de Consórcios* 22 5.617 3,92 Consórcio Nacional de Utilidades Utilar Uticar* 18 5.009 3,59 Fiat Administradora de Consórcios 21 100.603 0,21 Rodobens Administração e Promoções 6 58.923 0,10 Consórcio Nacional Honda 16 811.946 0,02 *empresa impedida de constituir novos grupos de consórcio **número de consorciados ativos ***número de reclamações dividido pelo número de consorciados e multiplicado por 1.000