BC autoriza banco espanhol a ter representatividade no País O Banco Central autorizou, nesta quarta-feira, o Banco de Sabadell, com sede na Espanha, a manter representação no Brasil. Porém, o BC cancelou a autorização que a instituição tinha para representar no País o Banco Atlântico S.A., em virtude da aquisição do nome pelo grupo espanhol. Também o Antígua Overseas Bank, com sede em St. John´s, Antígua, foi autorizado a manter representação no País. Por seu turno, a DaimlerChrysler DC Leasing Arrendamento Mercantil teve aprovada cisão do patrimônio, com versão da parcela cindida à DaimlerChrysler Leasing Arrendamento Mercantil S.A., redução do capital da cindida de R$ 93 milhões para R$ 91 milhões e aumento do capital da sociedade incorporadora, de R$ 30 milhões para R$ 32 milhões. Os avisos de aprovação dos respectivos processos pelo diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, foram publicados, nesta quarta-feira, no Diário Oficial. Por sua vez, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) do BC homologou aumento do capital do Banco DaimlerChrysler, de R$ 154,662 milhões para R$ 189,662 milhões. E a Santinvest S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento teve homologado aumento de seu capital de R$ 11,902 milhões para R$ 16,902 milhões.