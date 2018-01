BC autoriza Banco Mercantil a instalar agência nas Ilhas Cayman O Banco Mercantil do Brasil S.A. foi autorizado pelo Banco Central a instalar uma agência em Georgetown, nas Ilhas Cayman. O aviso de aprovação do processo pelo diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, foi publicado nesta segunda-feira, no Diário Oficial. Já a edição de sexta-feira do D.O., que também está circulando hoje, publica a autorização do Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) do BC para o funcionamento da Superbank S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, com capital inicial de R$ 7,5 milhões e sede em São Paulo. O DEORF homologou, também, aumentos de capital do Banco Banestado, de R$ 6,396 bilhões para R$ 6,5 bilhões; Banco Calyon Brasil S.A., de R$ 98,525 milhões para R$ 204,880 milhões; do Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil) S.A., de R$ 43,550 milhões para R$ 47,752 milhões; do Banco Itausaga S.A., de R$ 114,875 milhões para R$ 120 milhões; do Banco Itaucred Financiamento S.A., de R$ 103,087 milhões para R$ 105 milhões; e da Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., de R$ 13,767 milhões para R$ 14,537 milhões; da VR Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, de R$ 2,452 milhões para R$ 2,685 milhões, e da Kraus - Sociedade Corretora de Câmbio Ltda, de R$ 367 mil para R$ 467 mil. Os avisos de aprovação desses processos Form publicados no D.O. Desta segunda-feira. Já o D.O. de sexta-feira publica a homologação de aumentos de capital da Banestado Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, de R$ 1,028 bilhão para R$ 1,030 bilhão; do Banco BEG S.A., de R$ 147,201 milhões para R$ 160 milhões, e da Intrag Distribuidora de títulos e Valores Mobiliários Ltda., de R$ 2,5 milhões para R$ 4,4 milhões.