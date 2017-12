BC autoriza Banco Moneo a funcionar como banco múltiplo O Banco Central autorizou o Banco Moneo S.A., com sede em Caxias do Sul (RS), a funcionar como banco múltiplo, operando com as carteiras de investimento, de crédito, financiamento e investimento e de arrendamento mercantil, tendo capital inicial de R$ 22,1 milhões. O aviso de aprovação do processo pelo diretor de Normas e Organização do Sistema Financeiro do BC, Sérgio Darcy, foi publicado hoje no Diário Oficial. Por seu turno, o Departamento de Organização do Sistema Financeiro (DEORF) do BC homologou aumento do capital social do Banco BBM S.A., de R$ 162,075 milhões para R$ 203,011 milhões.