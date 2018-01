BC autoriza Banco Privado Português a abrir escritório no País O Banco Central homologou acordo de acionistas do Banco Modal, pelo qual os antigos sócios saíram da instituição com a entrada de Ramiro Lopes de Oliveira. O aviso de aprovação do processo pela diretoria colegiada do BC, foi publicado hoje no Diário Oficial. Por seu turno, o diretor de Normas do BC, Sérgio Darcy, autorizou o Banco Privado Português S.A, com sede em Lisboa , a abrir escritório de representação no Brasil sob a denominação BPP - Escritório de Representação no Brasil Ltda.