BC autoriza Banco WestLB a assumir o controle do BEAL Cayman O diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, autorizou o Banco WestLB do Brasil S.A. a adquirir a totalidade das ações representativas do capital social do BEAL Cayman Limited, sediado em Georgetown, Gran Cayman, nas Ilhas Cayman. O aviso de aprovação foi publicado hoje no Diário Oficial.