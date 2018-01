BC autoriza consórcio de viagem internacional O Banco Central (BC) voltou autorizar a formação de consórcios para financiar viagens internacionais, três anos depois de tê-los proibido. A medida, segundo a assessoria de imprensa do banco, foi tomada diante da melhora das contas externas do País e da conjuntura internacional. A decisão foi tomada pela diretoria do BC, no dia 17. Os consórcios ficarão sujeitos às normas do Banco Central. O prazo para constituição dos grupos é de 90 dias. Desde 1993 existe a possibilidade deste tipo de financiamento para viagens nacionais. Em 23 de dezembro de 1997, em razão da crise financeira internacional, o BC acabou com a possibilidade de formação de consórcios para viagens ao exterior, que tinha sido autorizada em setembro daquele ano. A medida do BC ocorre em um momento em que os gastos com viagens internacionais estão aumentando, de acordo com dados divulgados em dezembro. O saldo acumulado entre janeiro e novembro da chamada conta-turismo passou de US$ 1,298 bilhão em 1999 para US$ 1,891 bilhão em 2000. Os números do ano 2000 ainda são bastante inferiores aos gastos de US$ 4,146 bilhões verificado em 1998. Esta conta, que não inclui gastos com passagens, é apurada pelo BC em todas as negociações do mercado de câmbio, feitas por agências e locais autorizados para este tipo de negócio, tendo como base a cotação do dólar flutuante.