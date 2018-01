BC baixa compulsório de 60% para 45% O Banco Central reduziu de 60% para 45% a alíquota dos compulsórios sobre depósitos à vista. De acordo com a nota divulgada hoje pelo BC, a medida foi possível devido à eficácia da política monetária no combate à inflação e à normalização do ambiente macroeconômico. A redução do compulsório deve liberar aos bancos R$ 8,25 bilhões. O valor é calculado considerando-se o estoque atual de depósitos à vista do mercado, de R$ 55 bilhões. A medida anunciada não altera os compulsórios sobre depósitos a prazo (de 23%, totalmente corrigidos pela Selic) e poupança (30%, dos quais 20 pp são corrigidos pela variação da TR, mais 0,5% ao mês e os 10 pp restantes pela variação da Selic). A íntegra da nota do BC é a seguinte: "O Banco Central decidiu reduzir a alíquota dos depósitos compulsórios sobre depósitos à vista de 60% para 45%. A medida tornou-se possível graças à eficácia da política monetária em fazer a taxa de inflação convergir para a trajetória de metas. A normalização do ambiente macroeconômico verificado ao longo de 2003 permite agora ao Banco Central adotar mais este passo no processo de flexibilização da política monetária. A medida terá um impacto direto nos spreads bancários, permitindo que os bancos promovam uma redução no custo do crédito ao tomador. A redução do compulsório constitui mais uma medida de política monetária visando a recuperação consistente do nível de atividade sem comprometer as conquistas obtidas recentemente no combate à inflação."