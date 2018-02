BC: balança comercial teve saldo de US$ 40 bi em 2007 A balança comercial contribuiu com um superávit de US$ 3,636 bilhões na conta corrente de dezembro do balanço de pagamentos brasileiro, divulgado hoje pelo Banco Central. No mesmo mês, a conta de serviços e rendas registrou um déficit de US$ 4,795 bilhões e as transferências unilaterais tiveram saldo líquido positivo de US$ 460 milhões. No resultado total de 2007, a balança comercial contribuiu com superávit de US$ 40,04 bilhões; a conta de serviços e rendas com um déficit de US$ 40,570 bilhões e as transferências unilaterais somaram US$ 4,086 bilhões.