BC: bancos devem se submeter ao CDC O Banco Central já não fecha mais questão em favor de uma regra específica para atender aos direitos dos clientes de bancos por meio do chamado Código de Defesa do Consumidor Bancário. Ontem a diretora de Fiscalização do BC, Tereza Grossi, defendeu que os bancos devem se submeter às regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aprovado no início da década de 90. "O CDC é uma lei e, portanto, está hierarquicamente acima das resoluções do Conselho Monetário Nacional (CMN)", afirmou Tereza, que disse estar "horrorizada" com o atendimento nas agências bancárias. A diretora, que participou de uma audiência pública sobre o CDC, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, disse que o atendimento precisa melhorar muito, e que é para isso que o Banco Central está trabalhando. Para Teresa, o BC deve se preocupar com o pequeno cliente que não tem, sozinho, condições de negociar com o banco. "O Banco Central vê com preocupação as filas nas agências bancárias, mas não vamos conseguir acabar com elas de uma hora para outra" disse. Ela atribuiu parte das filas ao fato de que todos os pagamentos, tais como carnês de escolas, academias e outros, transitam pelo sistema financeiro. Isso, segundo ela, é uma herança do período de inflação alta. Em outros países esses pagamentos são feitos diretamente com o credor, livrando os bancos da enorme concentração de clientes nos dias de vencimento das contas. Com relação às normas de defesa dos consumidores, ao contrário da posição firmada anteriormente pelo diretor de Normas do Banco Central, Sérgio Darcy, Tereza Grossi disse que os bancos devem seguir as normas do CDC. Como exemplo ela citou que o código se aplica nas cobranças de tarifas indevidas, nos contratos sem cláusulas claras etc. Exceção para custo do dinheiro Para a diretora, a única exceção é no custo do serviço, ou seja, no preço do dinheiro. Tereza explicou que dinheiro é a mercadoria do banco e assim como o Código de Defesa do Consumidor não se intromete no preço de um bem, como por exemplo, um automóvel, também não pode pretender precificar o custo do serviço bancário. Ela disse que na resolução mais conhecida como Código de Defesa do Consumidor Bancário o Banco Central tentou transpor para uma regulamentação interna os artigos do código mais amplo incluindo algumas particularidades. Sérgio Darcy defendia que os bancos deviam seguir a resolução do CMN já que ela trata especificamente da relação dos bancos com seus clientes.