BC britânico dividiu-se sobre compra de ativos--ata O comitê de política monetária do Banco da Inglaterra ficou dividido na reunião de novembro sobre sua política de "quantitative easing". Sete membros votaram pelo aumento de 25 bilhões de libras, um queria mais e outro optou pela manutenção do patamar, segundo a ata do encontro, divulgada nesta quarta-feira.