BC britânico está pronto para cortar juro nesta 5a-feira O Banco da Inglaterra parece pronto para reduzir sua taxa básica de juro mais uma vez, nesta quinta-feira, em 0,50 pontos-base, com o objetivo de tentar tirar a economia da recessão por meio da retomada dos gastos dos consumidores e das empresas. A maioria dos analistas consultados pela Reuters na semana passada disse que o banco central vai cortar o juro em 50 pontos-base para 1 por cento. Alguns projetam um corte ainda maior e afirmaram que, em breve, o Banco da Inglaterra passará a aumentar a oferta de dinheiro para impulsionar a demanda. As taxas de juros vêm caindo drasticamente pelo mundo diante de uma crise de crédito que se arrasta por mais de 18 meses e que derrubou a economia global e fez com que milhões perdessem seus empregos. Depois de ter cortado a taxa básica de juro em 3,5 pontos percentuais desde outubro, o comitê de política monetária do BC britânico começa a discutir o quanto de estímulo a economia efetivamente ainda precisa.