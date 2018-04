BC britânico pede ao governo licença para comprar ativos O presidente do Banco da Inglaterra, Mervyn King, se reuniu com o ministro das Finanças do país, Alistair Darling, para pedir autorização para conduzir uma política de "quantitative easing", quando o banco central amplia o volume de dinheiro em circulação para dar sustentação à economia, afirmou um porta-voz do banco central britânico nesta quarta-feira. "O presidente teve reuniões com o ministro e comunicou formalmente que o Comitê de Política Monetária quer autorização para comprar ativos do governo e de outros, financiado pela emissão de dinheiro pelo banco central", disse o porta-voz à Reuters. De acordo com a ata da reunião de fevereiro do BC britânico, divulgada nesta quarta-feira, o Comitê de Política Monetária decidiu, por unanimidade, buscar apoio dentro do governo para comprar ativos do governo e de outros e, com isso, aumentar a oferta de dinheiro e dar sustentação à economia britânica, abatida pela recessão. (Por Matt Falloon)