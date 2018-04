BC britânico reduz juro para novo recorde de baixa O Banco da Inglaterra cortou a taxa básica de juro em mais 50 pontos-base nesta quinta-feira, jogando a taxa para novo patamar recorde de baixa de 1 por cento, com o objetivo de ajudar a economia britânica a sair da recessão por meio da retomada dos gastos de consumidores e empresas. A decisão do banco central britânico, que era amplamente esperada, representou o quinto corte mensal consecutivo da taxa, que acumula neste período uma redução de 4 pontos percentuais. Os cortes foram feitos em resposta aos efeitos da crise de crédito global, que se arrasta por 18 meses, sobre a economia britânica. O BC britânico destacou que embora muitas medidas de estímulo para a economia já tenham sido tomadas --desde cortes do juro a desvalorização acentuada da libra esterlina e dos preços das commodities e grandes injeções fiscais-- ainda existe um grande risco da inflação ficar abaixo da meta de 2 por cento. Novas pistas sobre a próxima direção da política monetária serão conhecidas na próxima semana, quando o banco divulgará seu relatório de inflação.