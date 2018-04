BC britânico vê forte contração da economia e indica juro menor A economia britânica terá forte contração no próximo ano, e a inflação poderá cair para pouco menos de 1 por cento em dois anos, estimou o Banco da Inglaterra nesta quarta-feira, sugerindo que mais cortes da taxa de juro estão por vir. Em seu conjunto de previsões mais pessimistas em uma década, o banco central informou que a economia britânica provavelmente já entrou em recessão e deve se contrair mais no próximo ano. De acordo com as estimativas do Banco da Inglaterra, a inflação ao consumidor, atualmente em 5,2 por cento, deve cair para pouco menos de 1 por cento --metade da meta do BC-- em dois anos, considerando que o juro permanecerá no atual patamar de 3 por cento, ou mesmo se a taxa cair em linha com o caminho implícito nas taxas de mercado antes do corte inesperado da semana passada. Desde o corte d 1,5 ponto percentual da taxa básica, os mercados esperam que o juro caia mais fortemente, talvez abaixo de 2 por cento. "Desde agosto o mundo mudou, e nós mudamos nossa previsão", disse o presidente do BC britânico, Mervyn King, em uma entrevista coletiva. "Nós certamente estamos preparados para cortar a taxa novamente se isso for necessário. Há muitas coisas para aprender entre agora e nossa próxima reunião", disse King. "O relatório de inflação de novembro nos dá uma indicação muito forte de que o Comitê de Política Monetária espera cortar a taxa de juro muito mais nos próximos meses", disse Jonathan Loynes, economista da Capital Economics. "Um por cento (ou menos) aqui vamos nós." (Reportagem de Sumeet Desai e Christina Fincher)