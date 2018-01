BC cancela autorização para funcionamento do Banco Santos O Banco Central cancelou oficialmente a autorização para funcionamento do Banco Santos, em decorrência da decretação da falência da instituição pelo juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, ocorrida em 20 de setembro último. A decisão do BC, tomada no último dia 8 pelo Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) do BC, foi publicada, hoje, no Diário Oficial.