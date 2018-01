BC: cheques nominais podem evitar fraudes O Banco Central (BC) recomenda a todos os correntistas brasileiros a emissão de cheques nominais depois da descoberta de um esquema de lavagem de dinheiro no Paraguai. O aviso é para evitar que eles sejam usados em transações comerciais ilícitas, como foi detectado por uma investigação recente, na fronteira brasileira. "O consumidor faz um negócio legal, mas seus cheques podem estar sendo utilizados de uma forma ilegal", explica a diretora de Fiscalização do Banco Central, Tereza Grossi. Segundo ela, diversos cheques de correntistas brasileiros, principalmente de São Paulo e de alguns outros Estados, foram encontrados em depósitos feitos por paraguaios em bancos da fronteira. "É normal e legal os comerciantes daquele País aceitarem cheques de brasileiros e depositarem nos nossos bancos, mas detectamos que o volume dos recursos era maior do que as eventuais vendas", afirmou a diretora do BC. A partir daí, o Banco Central começou a rastrear os correntistas, descobrindo que muitos cheques eram pré-datados e foram dados como pagamento de compras normais. Nos últimos meses, o BC não descobriu novas operações desta natureza, mas Tereza Grossi afirma que é recomendável o uso dos cheques nominais para evitar que o correntista seja parte indireta de uma atividade ilícita. "É preciso avisar o consumidor de que ele pode, ao fazer uma compra legal, ter seu cheque utilizado em um ato ilegal pelo fato de não nominá-lo", diz a diretora. O BC não pretende fazer novas campanhas de alerta ao consumidor sobre o uso de cheques nominais. O uso deste tipo de prevenção foi determinado pela Lei 8.024, que instituiu o Plano Collor, mas as especificações sobre os valores nunca chegaram a ser atualizados pelo BC. Algumas instituições bancárias obrigam a emissão de cheques nominais a partir de determinadas quantias.