BC chileno reduz previsão para PIB de 2002 O Banco Central do Chile divulgou seu relatório de política monetária, com as previsões para 2002 e 2003. O BC chileno reduziu sua estimativa de crescimento do PIB neste ano para 3,3%, de uma projeção de 5,0%, que constava do relatório de setembro. A estimativa de 2001 é de uma expansão do PIB de 3,0%. Para 2003, o BC prevê um crescimento da economia de 5,3%. O relatório revela ainda que a projeção de inflação (índice de preços ao consumidor) para 2002 e 2003 é de uma variação de 3 0%. No ano passado, os preços ao consumidor subiram 2,6%. Estas estimativas são baseadas na suposição de uma desvalorização de 2% do peso frente ao dólar e na manutenção da taxa de juro interbancária nominal do BC em 6,0%.