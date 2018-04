BC chinês eleva compulsório pela terceira vez neste ano O banco central da China anunciou elevação do recolhimento compulsório exigido dos bancos pela sexta vez em 10 meses e pela terceira vez este ano, em 0,5 ponto porcentual, apertando um pouco mais as condições de liquidez para controlar a expansão dos investimentos. O aumento, que terá efeito a partir de 16 de abril e projeta a taxa do compulsório da maior parte dos bancos comerciais para 10,5%, acontece depois de repetidos comentários de autoridades do banco central sobre o nível excessivo de liquidez do mercado. Em uma nota curta distribuída em seu website, o Banco do Povo da China (banco central do país) disse que utilizará "vários instrumentos para fortalecer a administração da liquidez no sistema bancário, mantendo-a em níveis adequados e evitando um crescimento rápido do crédito". Cuidados O BC chinês acrescentou que manterá uma política monetária prudente. A medida segue-se também à elevação em março da taxa de referência de empréstimo e de depósito em 0,27 ponto. A mais ampla medida de oferta monetária, o M2, registrava expansão anual de 17,8% ao final de fevereiro em comparação ao mesmo mês do ano anterior, acima do previsto, enquanto os empréstimos em yuans atingiam 413,8 bilhões de yuans. No mesmo período do ano anterior, os empréstimos em yuans somavam 149,1 bilhões de yuans. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 2,4% nos dois primeiros meses do anos, em base anual, dentro da margem do governo de abaixo de 3%. Em 2005, o CPI subiu 1,5%. Alta recorde na bolsa Enquanto o equivalente ao BC chinês estuda medidas para garantir a liquidez em seu sistema bancário, a bolsa chinesa registrou o 4º recorde consecutivo de alta. As empresas relacionadas ao setor aéreo lideraram os ganhos no mercado chinês, que fechou antes do anúncio da elevação da alíquota do recolhimento compulsório dos bancos pelo Banco Popular da China. Já é o quarto dia seguido de alta recorde na Bolsa da China. O índice Xangai Composto subiu 0,8% e fechou aos 3.319,14 pontos. Já o Shenzhen Composto teve alta de 1,4%, terminando com 876,84 pontos. Air China subiu 1,7%; China Eastern Airlines avançou 4% e Shanghai Airlines teve alta de 3,7%, em razão da queda dos preços dos combustíveis para jatos. Operadoras de aeroportos também tiveram bom desempenho. Shanghai International Airport teve aumento de 7,2% e Shenzhen Airport registrou alta de 4,7%. Na contramão do mercado, Shanghai Automotive caiu 1,1%, apesar de ter divulgado que espera alta expressiva em seu resultado líquido no primeiro trimestre. Anhui Guofeng Plastic Industry subiu 4,8%.