BC chinês resiste a pressão para desvalorizar iene O Banco Popular da China (o equivalente ao Banco Central brasileiro) resistiu à pressão para desvalorizar o iene anunciando, nesta terça-feira, que a moeda chinesa se manterá "basicamente estável" a um nível racional e equilibrado durante 2006. Deste modo, o banco sugeriu a continuidade da política monetária mantida no final de 2005, depois que, em julho, Pequim autorizou a primeira valorização do iene em uma década e a desvinculou do dólar americano. O organismo também alertou sobre o perigo de uma alta do investimento em ativos fixos e reconheceu que o aumento do superávit comercial da China representa um desafio para a política monetária nacional. Manipuladora de câmbio Na última segunda-feira os Estados Unidos anunciaram a possibilidade de rotular a China de "manipuladora do câmbio". Segundo o Financial Times e o The Wall Street Journal, funcionários do Tesouro recentemente sondaram investidores e operadores de Wall Street sobre a possibilidade de acusar o país de deliberadamente manter sua moeda enfraquecida, para baratear as exportações.