BC coloca proposta de criar banco de câmbio em audiência pública O Diário Oficial publica, na edição desta quarta-feira, um edital assinado pelo diretor de Normas do Banco Central, Alexandre Tombini, colocando em audiência pública uma minuta de resolução que abre a possibilidade de criação de bancos de câmbio no Brasil. Pela minuta, esses bancos poderão realizar operações de compra e venda de moeda estrangeira, de transferência de recursos do/e para o exterior e financiamento de importação e exportação. Segundo foi divulgado na última segunda-feira pelo BC, pela minuta de resolução, o capital mínimo para a abertura desse novo tipo de instituição financeira deverá ser de R$ 7 milhões. Hoje, para operar em câmbio, é exigido capital mínimo de R$ 23 milhões do banco comercial, mais um adicional de R$ 6 milhões. A mudança, de acordo com o BC, visa aumentar a concorrência no mercado. A minuta ficará em discussão até o dia 27 de setembro.