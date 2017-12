BC compra dólares a R$ 2,8440 em leilão O Banco Central comprou dólares no mercado à vista, em leilão eletrônico, a R$ 2,844. A operação foi realizada entre as 11h41 e as 11h56. A autoridade monetária pediu três propostas por dealer, com lote mínimo de US$ 1 milhão em cada uma. O volume total adquirido pelo BC no leilão não foi informado. Esta semana o BC informou que comprará dólares para recompor as reservas brasileiras. O dólar comercial se mantém em queda, cotado a R$ 2,843 (-0,46%). Veja a cotação do dólar.