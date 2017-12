BC compra dólares a R$ 2,862; moeda mantém queda O Banco Central comprou dólares no mercado à vista à cotação de R$ 2,862, na primeira intervenção com objetivo de recompor reservas, feita entre as 11h24 e as 11h39 desta manhã. O volume total de compra do BC não foi informado. Pelos cálculos do mercado, a atuação do BC foi tímida, de, no máximo, US$ 50 milhões. Por isso, a compra do BC não alterou a rota da cotação do dólar, que continuou recuando e bateu as mínimas depois do leilão. Segundo operadores, o fluxo de recursos do dia é positivo. Além disso, as perspectivas continuam sendo altamente favoráveis ao País. Eles lembram que o C-bond atingiu hoje o nível par, cotado a 100% do valor de face, e o risco Brasil segue próximo aos menores níveis históricos. Às 13h04, o dólar valia R$ 2,846, com recuo de 0,42%. Veja a cotação do dólar.