BC compra dólares no mercado a R$ 2,787 O Banco Central comprou dólares no mercado à vista por R$ 2,787. Em cinco leilões de compra feitos pelo BC nos últimos dias, esta foi a primeira vez em que a autoridade monetária adquiriu a moeda norte-americana por preço superior ao que era cotado pelo mercado no momento da atuação (R$ 2,779). Os analistas ainda avaliam se isso reflete a compra de um volume maior no leilão desta manhã.