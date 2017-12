BC compra e dólar sobe mais; bolsa realiza lucro e cai O Banco Central voltou a fazer dois leilões de compra de dólar, o que ajudou na valorização da moeda norte-americana. No final do dia, o dólar fechou em alta de 0,88%, cotado a R$ 2,87. Também na BM&F, todos os vencimentos de câmbio futuro fecharam com vigorosas altas. Na bolsa, depois do recorde de pontos da segunda-feira, as ações das empresas de telecomunicações e elétricas garantiram um movimento de realização de lucros hoje. O Ibovespa fechou em queda de 0,51%, mas manteve-se acima dos 24.000 pontos, com volume de R$ 1,356 bilhão. Já os juros futuros fecharam em alta em relação a ontem. As projeções continuam expressando que o mercado acredita que a postura conservadora do Banco Central no curto prazo permitirá cortes na Selic no médio prazo. O DI de janeiro/2005, hoje o mais líquido dos contratos, fechou com taxa de 15,38%, ante 15,24% de ontem.