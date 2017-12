BC comprou dólar à cotação de R$ 2,8380 O Banco Central realizou nesta tarde um leilão de compra de dólar. Pouco antes do anúncio do leilão, a moeda norte-americana era negociada a R$ 2,8330 na ponta de venda das operações, o patamar mínimo desta terça-feira. A baixa era de 0,25% em relação aos últimos negócios de ontem. No leilão, o BC comprou dólares pela cotação de R$ 2,8380. Após o leilão, a moeda norte-americana reduziu sua depreciação frente ao real e voltou ao patamar de R$ 2,8400, mesmo patamar de fechamento ontem.