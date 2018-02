BC comprou US$ 57 bi até junho O Banco Central comprou um total de US$ 9,4 bilhões no mercado financeiro, em junho. No primeiro semestre, as compras líquidas do Banco Central chegaram a US$ 57 bilhões, valor superior ao montante registrado em todo o ano passado, que somou US$ 33,4 bilhões. As intervenções do Banco Central no mercado levaram as reservas internacionais do País a atingir US$ 153,326 bilhões na última sexta-feira. Com as aquisições, as reservas estão próximas de ''''empatar'''' com a dívida externa de médio e longo prazos do País. O dado mais atual desse endividamento, de junho, registra US$ 146,5 bilhões, ante reservas de US$ 147,1 bilhões no mesmo período. A aproximação dos dois valores indica ao mercado internacional que é cada vez menor o risco de o País deixar de honrar seus compromissos externos. O grande volume de compras de dólares tem sido uma resposta do Banco Central ao crescente fluxo de recursos externos para a economia brasileira, que tem provocado a valorização do real. De acordo com dados do Banco Central, o ingresso de recursos externos na economia em julho, até o último dia 20, chegou a US$ 7,112 bilhões. Em junho, o fluxo cambial havia sido recorde ao totalizar US$ 16,5 bilhões. No segmento comercial, que corresponde a operações de câmbio ligadas a exportações e importações, o saldo de julho está positivo em US$ 2,540 bilhões. No segmento financeiro, que inclui operações relativas a empréstimos, aplicações e pagamentos diversos, o saldo é positivo em US$ 4,572 bilhões.